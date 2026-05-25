Aumento del pasaje: tarifa de transporte público estará indexada al dólar

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El Ministerio de Transporte oficializó la aprobación del aumento del pasaje mínimo con una tarifa indexada al dólar para el transporte público urbano a partir del 1 de junio, fijando el precio en 0,25 dólares, equivalentes a 140 bolívares.

Esta medida busca estabilizar los ingresos del sector de transporte frente a la fluctuación cambiaria, estableciendo que el monto equivalente en moneda nacional será de 140 bolívares hasta el 30 de junio. Posteriormente a esta fecha, el costo del pasaje se ajustará de forma automática según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Plan de financiamiento y créditos para transportistas

Como parte de los acuerdos para compensar al sector y garantizar la sostenibilidad del servicio, las autoridades informaron sobre el lanzamiento de un plan de financiamiento respaldado por el Banco Digital de los Trabajadores y Bancamiga, al cual se sumará próximamente el Banco de Venezuela.

Monto base de los créditos: 800 dólares (sujeto al historial crediticio del solicitante).

Estatus actual: se han aprobado 369 créditos y se encuentran cerca de 800 solicitudes en fase de revisión.

Incentivos fiscales: se anunció la exoneración de aranceles de importación para cauchos y repuestos esenciales.

Reactivación institucional: reiniciará funciones Fontur como fondo de financiamiento dinámico, en alianza con el Ministerio de Industria.

Operativo "Tu carro al día"

Para acompañar esta transición legal y operativa, la ministra de Transporte, Jacqueline Faría, anunció el despliegue del operativo "Tu carro al día". Este plan de regularización e inspección contará con el respaldo del Saren, el INTT (Instituto Nacional de Transporte Terrestre), la Policía Nacional y Fontur. El mismo está dirigido a: