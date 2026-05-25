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Aumento del pasaje: tarifa de transporte público estará indexada al dólar

Las autoridades también informaron sobre el lanzamiento de un plan de financiamiento para el sector transporte 

Por

Kleimar Reina
Lunes, 25 de mayo de 2026 a las 09:35 am
Aumento del pasaje: tarifa de transporte público estará indexada al dólar
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El Ministerio de Transporte oficializó la aprobación del aumento del pasaje mínimo con una tarifa indexada al dólar para el transporte público urbano a partir del 1 de junio, fijando el precio en 0,25 dólares, equivalentes a 140 bolívares.

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Esta medida busca estabilizar los ingresos del sector de transporte frente a la fluctuación cambiaria, estableciendo que el monto equivalente en moneda nacional será de 140 bolívares hasta el 30 de junio. Posteriormente a esta fecha, el costo del pasaje se ajustará de forma automática según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Plan de financiamiento y créditos para transportistas

Como parte de los acuerdos para compensar al sector y garantizar la sostenibilidad del servicio, las autoridades informaron sobre el lanzamiento de un plan de financiamiento respaldado por el Banco Digital de los Trabajadores y Bancamiga, al cual se sumará próximamente el Banco de Venezuela.

  • Monto base de los créditos: 800 dólares (sujeto al historial crediticio del solicitante).
  • Estatus actual: se han aprobado 369 créditos y se encuentran cerca de 800 solicitudes en fase de revisión.
  • Incentivos fiscales: se anunció la exoneración de aranceles de importación para cauchos y repuestos esenciales.
  • Reactivación institucional: reiniciará funciones Fontur como fondo de financiamiento dinámico, en alianza con el Ministerio de Industria.

Operativo "Tu carro al día"

Para acompañar esta transición legal y operativa, la ministra de Transporte, Jacqueline Faría, anunció el despliegue del operativo "Tu carro al día". Este plan de regularización e inspección contará con el respaldo del Saren, el INTT (Instituto Nacional de Transporte Terrestre), la Policía Nacional y Fontur. El mismo está dirigido a:

  • Unidades de transporte urbano;
  • Rutas troncales y periféricas;
  • Cooperativas de mototaxis.

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