Bono de Beca Universitaria de mayo 2026 tuvo este aumento

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El Gobierno de Venezuela inició la distribución del bono "Beca Universitaria" correspondiente al mes de mayo de 2026, una asignación económica dirigida a los estudiantes del sistema de educación superior pública del país que se canaliza de forma directa a través de la Plataforma Patria.

¿Cuánto fue el pago del bono?

De acuerdo con el reporte oficial difundido por el Canal Patria Digital en sus plataformas informativas, el monto asignado para este período quedó establecido en Bs. 2.773,10. Esta cifra equivale a US$ 5,35, calculados bajo la tasa oficial de cambio vigente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Los beneficiarios del programa comenzaron a recibir la notificación móvil y la correspondiente acreditación en sus cuentas digitales con el siguiente texto.

Ajuste mensual

Esta nueva actualización en los tabuladores de la Plataforma Patria representa un incremento del 4,23% en bolívares en comparación con el mes inmediato anterior, cuando el subsidio estudiantil se ubicó en Bs. 2.660,60.

Hay que recordar que los estudiantes activos deben ingresar al Sistema Patria para verificar sus datos de escolaridad en la plataforma para garantizar la continuidad en la recepción de este aporte económico mensual.

Así van los pagos del bono del mes de mayo: