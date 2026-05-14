Bono de Guerra Económica: Fecha y monto a cobrar para mayo

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A partir de este viernes 15 de mayo, se espera que el Gobierno nacional inicia la entrega del Bono de Guerra Económica correspondiente al mes de mayo. Este pago, realizado a través del Sistema Patria, está destinado inicialmente a los trabajadores activos de la administración pública nacional.

Este pago es el primero que se realiza luego de los anuncios emitidos el pasado 1 de mayo por la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, donde se anunció un ajuste en los montos indexados de este beneficio para los diferentes sectores laborales y de pensionados del país.

Ajuste en el monto para trabajadores activos

Según las proyecciones y la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), los trabajadores públicos activos recibirán un depósito de 102.000 bolívares, una cifra que corresponde al ajuste de 200 dólares indexados.

Montos para jubilados y pensionados

El cronograma de pagos del Sistema Patria continuará de manera progresiva durante la segunda quincena del mes. Tras el inicio del pago a los activos, se procederá con la entrega a los jubilados por un monto de 84.000 bolívares, equivalente a 168 dólares (Estimados), y, posteriormente, a los pensionados del IVSS y Amor Mayor por 35.000 bolívares, o 70 dólares.