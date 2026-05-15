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¡Atención! Lunes 18 mayo, bancos no prestarán servicio al público

Sudeban compartió información detallada del por qué las entidades bancarias públicas y privadas no estarán abiertas

Por

Kleimar Reina
Viernes, 15 de mayo de 2026 a las 01:56 pm
¡Atención! Lunes 18 mayo, bancos no prestarán servicio al público
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La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) anunció, a través de sus canales oficiales, que el lunes 18 de mayo será feriado bancario.

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Las entidades bancarias públicas y privadas no prestarán servicios al público por motivo de la celebración de la Ascensión del Señor.

Sin embargo, se mantendrán disponibles las plataformas digitales para realizar transacciones financieras sin inconvenientes, tales como:

  • Transferencias bancarias.
  • Pago móvil.
  • Consultas en línea.
  • Operaciones mediante puntos de venta.

Se recomienda a los usuarios tomar sus previsiones; será el martes 19 de mayo cuando las agencias bancarias reanuden sus actividades. Los próximos feriados bancarios serán los lunes 8 y 29 de junio de 2026.

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