Toma previsiones: Cerrarán este tramo de la autopista Caracas - La Guaira en estas fechas y horas

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El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) emitió un comunicado oficial informando a la ciudadanía sobre un cierre parcial programado en la Autopista Caracas - La Guaira, el cual tendrá lugar los días jueves 14 y viernes 15 de mayo.

Horario y lugar de la restricción

La medida restrictiva se aplicará en un horario comprendido entre las 09:00 a.m. y las 03:00 pm. Según el ente gubernamental, esta decisión responde a una situación de alerta técnica detectada específicamente a la altura del kilómetro 5+500 de esta importante arteria vial.

"Se evidenció la presencia de una roca meteorizada de dimensiones considerables que compromete la estabilidad estructural del talud.", dice el comunicado del ente en redes sociales.

Ante el riesgo inminente de un desprendimiento que pudiera afectar la seguridad de los usuarios, las autoridades han iniciado maniobras de mitigación y saneamiento. De acuerdo con el INTT, los trabajos presentan actualmente un 75% de avance, siendo esta intervención técnica fundamental para garantizar la operatividad de la vía.

Para mitigar el impacto en el tráfico, el organismo activará un dispositivo de contraflujo en sentido La Guaira - Caracas. Asimismo, se exhorta a los conductores a utilizar la carretera Vieja Caracas - La Guaira como vía alterna y a respetar estrictamente las señalizaciones e indicaciones de los funcionarios presentes en la zona.

Finalmente, el INTT reafirmó el compromiso del Estado con el mantenimiento y la protección del pueblo venezolano, agradeciendo de antemano la comprensión de los ciudadanos ante las molestias que estas labores necesarias puedan ocasionar.