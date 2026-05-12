Embajada de Estados Unidos en Venezuela abrió vacantes para estos puestos de trabajo

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La Emabajda de Estados Unidos en Caracas (Venezuela) abrió una segunda tanda de vacantes para cubrir tres áreas de trabajo. La sede diplomática abrió sus operaciónes en la capital sudamericana desde el pasado 30 de marzo tras una nueva alianza con el gobierno de Delcy Rodríguez.

Según la publicación de Instagram de la Embajada en Caracas, las personas que quieran postularse a los tres cargos, pueden enviár su hoja de servicios a través del sistema oficial ERA (Electronic Recruitment Application) con el siguiente: ve.usembassy.gov/job-opportunities.

Cargos disponibles

Las vacantes publicadas para este ciclo de contratación incluyen roles de supervisión, monitoreo y soporte en almacén:

Surveillance Detection Supervisor (Supervisor de Detección de Vigilancia)

Surveillance Detection Monitor (Monitor de Detección de Vigilancia)

Warehouse worker / Truck Driver (Conductor de Camión / Trabajador de Almacén)

Cómo aplicar

Los interesados deben gestionar su postulación exclusivamente a través del del Departamento de Estado. Es importante destacar que la misión diplomática no acepta currículos impresos ni postulaciones vía correo electrónico personal; todo el proceso es digital y gratuito.

Recordemos que el Departamento de Estado detalló que la reapertura de la Embajada busca fortalecer la interacción directa con el gobierno interino, la sociedad civil y el sector privado venezolano. Recordemos que desde marzo de 2019, la diplomacia estadounidense se gestionaba de forma remota a través de la Unidad de Asuntos de Venezuela en Bogotá, Colombia.