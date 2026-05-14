Panchita te deja estos números para cambiar tu suerte este jueves 14 de mayo

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Triple chance
-
1
Pronóstico:
-
516 - 317 - 914
Dígitos que pueden combinar hoy:
-
9 - 3 - 0 - 4 - 1
Palabra con número sortario
-
Frasco = 15 - 80
Triple Zulia
-
6
Pronóstico:
-
364 - 562 - 960
Dígitos que pueden combinar hoy
-
1 - 5 - 9 - 7 - 0
Lotería de Caracas
-
3
Pronóstico
-
730 - 435 - 638
Dígitos que pueden combinar hoy:
-
6 - 8 - 5 - 4 - 7
Palabra con número sortario
-
teclas = 96 - 32
Triple Táchira
-
7
Pronóstico
-
475 - 174 - 579
Dígitos que pueden combinar hoy:
-
8 - 4 - 3 - 2 - 5
Terminales con chance
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62 - 28 - 34 - 31 - 40
Su suerte con los animalitos
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17 pavo
-
22 camello
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06 rana
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04 alacran
-
08 raton
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