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Sistema Patria inicia el pago del Ingreso Integral a jubilados, correspondiente a mayo

Se espera que en los próximos días los pensionados del IVSS y Amor Mayor comiencen a recibir su pago a través de la plataforma 

Por

Kleimar Reina
Sabado, 16 de mayo de 2026 a las 03:34 pm
Sistema Patria inicia el pago del Ingreso Integral a jubilados, correspondiente a mayo
Pago por el Sistema Patria / Cortesía
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Este sábado 16 de mayo inició el pago del Ingreso Integral a los jubilados de la Administración Pública, correspondiente al mes de mayo, a través del Sistema Patria.

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El monto depositado fue de 67.830 bolívares, lo que equivale a 130,95 dólares, de acuerdo con el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), que ubica su valor en 517,96 bolívares por dólar.

Desde el jueves 14 de mayo, inició el pago Integral para los Trabajadores al personal activo de la Administración Pública y a los jubilados que cobran cestaticket por la Plataforma Patria, por un monto asignado de 76.500 bolívares.

En los próximos días, los pensionados del IVSS y Amor Mayor comenzarán a recibir su pago a través del sistema.

Cabe acotar que el depósito trajo confusión tras los anuncios del Gobierno Nacional del pasado 30 de abril de 2026, cuando se informó el aumento del ingreso integral para los trabajadores, jubilados y pensionados. Los montos al cambio oficial continúan siendo los mismos que los del mes anterior.

Montos anunciados por el Gobierno Nacional

    • Trabajadores activos de la Administración Pública: $200 anclados a la tasa del BCV del día.
    • Jubilados de la Administración Pública: $168 anclados a la tasa del BCV del día.
    • Pensionados del IVSS: $70 anclados a la tasa del BCV del día.
    • Cestaticket: $40 anclados a la tasa del BCV del día.

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