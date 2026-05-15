Inicia pago Integral a los Trabajadores por Sistema Patria del mes de mayo

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Desde el jueves 14 de mayo inició el pago Integral para los Trabajadores al personal activo de la Administración Pública y jubilados que cobran cestaticket a través del Sistema Patria, correspondiente al mes de mayo.

El monto asignado es de 76.500 bolívares o 150 dólares. La información fue compartida por medio del canal de Telegram Pensionados de Venezuela.

Sin embargo, los trabajadores han reportado cierta confusión por el pago asignado, luego de los anuncios del Gobierno Nacional el pasado 30 de abril de 2026, cuando se informó el aumento del ingreso integral para los trabajadores.

Se espera que, en las próximas horas, los jubilados comiencen a recibir el bono y, posteriormente, los pensionados del IVSS y Amor Mayor a través del Sistema Patria.

Montos anunciados por el Gobierno Nacional