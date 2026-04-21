Depositan el bono de "Guerra Económica" para los pensionados

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Durante la mañana de este martes 21 de abril de 2026, el Gobierno de Venezuela, inició el pago del bono "Contra la Guerra Económica", correspondiente al mes en curso, a través del Sistema Patria.

Asimismo, el Canal Patria Digital puntualizó en sus redes sociales que el monto otorgado es de Bs. 28.680 bolívares, equivalenetes a 59,54 dólares al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

De cuánto fue el aumento del bono de "guerra económica"

Para este mes de abril, el monto que se depositó a los pensionados en la billetera digital del Sistema Patria tuvo un incremento del 7,90% en bolívares, en comparación con el pago realizado en marzo de 2026.

Igualmente, hubo un aumento en el monto en divisas del 1,99%, cuando el valor registrado el mes pasado se situó en US$ 58,38. Es importante precisar que el bono pasó de US$ 50 a US$ 60, según el Canal Patria Digital.

Cómo acceder al bono