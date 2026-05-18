¡Toma previsiones! Cierre en la Autopista Valle-Coche por trabajos en la vía

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La dinámica nocturna para los conductores caraqueños experimentará cambios significativos durante las próximas semanas. Con el firme propósito de mejorar la infraestructura vial de la capital venezolana, las autoridades han anunciado el despliegue de un plan de intervención profunda en una de las arterias más vitales del área metropolitana. Esta medida busca solventar el deterioro progresivo del asfaltado y garantizar un desplazamiento mucho más seguro para quienes conectan la ciudad con el centro del país.

Según el cronograma oficial emitido por la Empresa Nacional de Mantenimiento Vial, los trabajos de rehabilitación integral se extenderán durante los meses de mayo y junio. Para evitar el colapso del ya congestionado tráfico diurno, las cuadrillas y maquinarias operarán bajo un esquema estrictamente nocturno, comprendido entre las 9:00 p.m. y las 4:00 a.m. Se ha detallado que el arranque de estas maniobras de recuperación comenzará en el tramo que comprende el sentido hacia Maracay.

Autopista Valle Coche cerrada en horario nocturno

Ante el despliegue operativo a lo largo de la Autopista, los organismos de tránsito hacen un llamado urgente a la planificación ciudadana para evitar quedarse atrapados en embotellamientos de madrugada. La recomendación fundamental para los conductores es tomar las previsiones del caso y utilizar vías alternas si su itinerario coincide con el horario de restricción vehicular, garantizando así un retorno seguro y sin contratiempos a sus hogares.

Aunque los desvíos y cierres temporales puedan generar incomodidades inmediatas, el proyecto tiene como norte el bienestar colectivo y la optimización de los servicios públicos. Contar con una red vial en óptimas condiciones es indispensable para reducir accidentes y mejorar la calidad de vida de los usuarios. La paciencia y la prudencia al volante serán, durante estos dos meses, los mejores aliados de la ciudadanía mientras se concreta esta necesaria obra de mantenimiento metropolitano.