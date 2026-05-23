Pagan el complemento del Ingreso Integral de mayo para los pensionados

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El gobierno nacional inició a través del Sistema Patria comenzó a pagar el bono complemento del "Ingreso Integral de los Trabajadores" destinado a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y a los beneficiarios de la misión 100% Amor Mayor, correspondiente al mes en curso.

Desglose de los montos y aumento en bolívares

De acuerdo con la información difundida desde el jueves 21 de mayo por el canal de Telegram de Patria Digital, el monto base otorgado para este sector es de 30.600 bolívares, equivalentes a 57,69 dólares al tipo de cambio oficial de este viernes 22 de mayo establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV), lo que representa un incremento del 6,69% en moneda nacional en comparación con lo depositado el pasado mes de abril.

Monto global con complemento

Asimismo, los pensionado recibieron un monto complemento adicional indexado de 5.100 bolívares (aproximadamente 9,61 dólares). Al unificar ambos conceptos, los pensionados y jubilados recibirán este mes un ingreso global de 35.700 bolívares, lo que representa un total de 68,17 dólares según la tasa oficial del BCV.

Recordemos que los jubilados de la administración pública y pensionados del IVSS desde mayo 2026 comenzaron a recibir un pago de 70 dólares como parte del ajuste que realizó el gobierno de Delcy Rodríguez el pasado 30 de abril.