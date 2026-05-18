Así se distribuirá el pago del Ingreso Mínimo Integral por el Sistema Patria

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Oswaldo Vera, diputado a la Asamblea Nacional y dirigente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, aclaró que el Ingreso mínimo Integral a los trabajadores de la Administración Pública se realizará en dos partes.

En declaraciones para Unión Radio, Vera señaló que el pago se fijó en dos fechas distintas. En la primera quincena se realizará un depósito de 150 dólares y 50 más en la segunda; estos montos son canalizados a través del Sistema Patria.

“Se van a pagar en dos fechas diferentes. Los 150 dólares, como se viene cancelando, alrededor de la primera quincena, y los 50 dólares en la segunda quincena, de tal manera de no crear un boom de dinero en una fecha determinada. La distribución es como tradicionalmente hemos venido cobrando, en fechas diferentes”, apuntó.

Recordemos que el pasado 30 de abril, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el aumento del Ingreso Mínimo Integral en 240 dólares.

Además, adelantó que el Ministerio del Trabajo avanza en las conversaciones con la Mesa de Diálogo Nacional para los Consensos Laborales y Sociales y el Foro de Diálogo Social, auspiciado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Primeros pagos del Sistema Patria

Desde el jueves 14 de mayo inició el pago Integral a los Trabajadores, al personal activo de la Administración Pública y jubilados que cobran cestatícket, correspondiente al mes de mayo por un monto de 76.500 bolívares.

Por otro lado, el sábado 16 de mayo se ejecutó el pago a los jubilados por 67.830 bolívares a través de la Plataforma Patria.