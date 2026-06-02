Sistema Patria: estos son los bonos que se pagarán esta primera semana de junio

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El Sistema Patria ha activado su cronograma de pagos para la primera semana del mes en curso. Desde el lunes 1 de junio y hasta el próximo sábado 6, los usuarios de la plataforma digital comenzarán a recibir diversas asignaciones económicas destinadas a la protección social de las familias, trabajadores del sector público y adultos mayores.

​Ante el inicio de mes, la expectativa entre los beneficiarios es alta. A continuación, te detallamos cuáles son las tres bonificaciones principales que lideran esta primera semana de desembolsos.

​Pagos confirmados en el Sistema Patria: Junio 2026

​De acuerdo con el cronograma oficial, estos son los programas sociales que se están acreditando en el monedero digital:

​Bono Único Familiar

​Este es uno de los programas con mayor alcance a nivel nacional. Se proyecta que el monto de esta asignación supere los 8.200 bolívares. Cabe destacar que, durante el mes de mayo, este bono se situó en aproximadamente 7.395 bolívares, equivalente a 14,98 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, (BCV).

​Bono de Corresponsabilidad y Formación

​Esta bonificación está dirigida de forma exclusiva a los funcionarios y trabajadores de organismos públicos que integran las nóminas especiales. Dependiendo de los cargos y evaluaciones, este incentivo puede alcanzar montos superiores a los 63.000 bolívares.

​Misión 100% Amor Mayor

​El programa de protección diseñado para los adultos mayores y pensionados del país también forma parte de este ciclo de pagos. Los beneficiarios recibirán el subsidio mensual correspondiente a 130 bolívares, el cual se deposita de manera directa en sus cuentas a través de la plataforma.