Sistema Patria inició pago restante del Ingreso Integral a los jubilados

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El sábado 30 de mayo comenzó el pago restante a los jubilados de la Administración Pública, correspondiente al mes de mayo, por motivo del incremento anunciado el pasado 30 de abril, que se ubicó en 168 dólares.

Según la información compartida por el canal Patria Digital, los jubilados recibieron un monto de 18.900 bolívares, equivalentes a 35 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Este pago se deposita de forma gradual a través del monedero del Sistema Patria, para completar lo decretado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Montos anunciados por el Gobierno Nacional

Trabajadores activos de la Administración Pública: $200 anclados a la tasa del BCV del día.

Jubilados de la Administración Pública: $168 anclados a la tasa del BCV del día.

Pensionados del IVSS: $70 anclados a la tasa del BCV del día.

Cestaticket: $40 anclados a la tasa del BCV del día.

Distribución del pago

En declaraciones para Unión Radio, Oswaldo Vera, diputado a la Asamblea Nacional y dirigente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores señaló que el pago se fijó en dos fechas distintas. En la primera quincena se realizará un depósito de 150 dólares y 50 más en la segunda; estos montos son canalizados a través de la Plataforma Patria. De igual manera funciona para los jubilados, pensionados del IVSS y Amor Mayor.

“Se van a pagar en dos fechas diferentes. Los 150 dólares, como se viene cancelando, alrededor de la primera quincena, y los 50 dólares en la segunda quincena, de tal manera de no crear un boom de dinero en una fecha determinada. La distribución es como tradicionalmente hemos venido cobrando, en fechas diferentes”, apuntó.