¿Qué pasa con el Banco Digital de los Trabajadores y los pensionados?

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Desde el martes 26 de mayo, el Banco Digital de los Trabajadores (BDT) presenta fallas en su página web y en la aplicación móvil, dejando a los usuarios sin poder hacer transacciones por al menos dos días.

A través de redes sociales, los usuarios de la banca reportaron su experiencia ante el impedimento de realizar operaciones como transferencias bancarias, consultas de saldo y pagos electrónicos a través de la web.

Respuesta del BDT a los usuarios

Después de dos días de complicaciones, el BDT informó por medio de sus canales oficiales sobre “una falla técnica” general que afecta a toda su plataforma de servicio.

“Hemos presentado una falla técnica que afecta nuestros servicios multiplataforma. Estamos trabajando para solventarla y seguir brindándote un servicio rápido, seguro y digital”, publicaron en un comunicado.

Hasta la fecha no se ha solventado el problema y los clientes pueden experimentar lentitud o imposibilidad de acceso al intentar ingresar a la app, el portal de banca en línea y los sistemas de pago interbancario.

Problemas con la pensión

Los pensionados que reciben sus asignaciones a través del Banco Digital de los Trabajadores, antiguo Banco Bicentenario, continúan sin disponer de sus fondos debido a la falla persistente en la plataforma de la entidad financiera.