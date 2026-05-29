JetBlue proyecta conectar vuelos de Fort Lauderdale a Venezuela en esta fecha

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea JetBlue anunció este jueves 28 de mayo que activará vuelos directos entre el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood hacia Venezuela. La ruta desde el sur de la Florida será hacia Aeropuesto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas.

La compañía aérea detalló que los pasajeros dispondrán a bordo de los servicios habituales de su flota, tales como acceso a internet Wi-Fi de cortesía, sistemas de entretenimiento individual en cada asiento, así como la distribución de bebidas y meriendas sin costo adicional durante el trayecto.

Contexto del mercado

De acuerdo con la información suministrada por la empresa, las operaciones se realizarán en aeronaves modelo Airbus A320. La aerolínea indicó que la apertura de esta ruta responde a la demanda de los usuarios que viajan para visitar a familiares y amigos, además de atender el intercambio comercial entre ambas regiones.

Con este anuncio, JetBlue se suma la tercera compañías estadounidenses que busca restablecer las conexiones directas con Venezuela:

American Airlines : Comenzó a finales de abrils los vuelos entre Miami y Caracas.

: Comenzó a finales de abrils los vuelos entre Miami y Caracas. Aerolínea Global X conjunto a venezolana Laser: Comenzó sus vuelos entre Florida y Venezuela a principios de mayo.

Cuándo comenzará la venta de boletos

JetBlue aclaró que la venta de los boletos aéreos comenzará formalmente en los próximos meses, debido a que la ruta aún se encuentra sujeta a la finalización de los trámites logísticos y a la aprobación definitiva por parte de las autoridades reguladoras de ambos países. El inicio de los vuelos está previsto para el segundo semestre de 2026.

Recordemos que esta paulatina estabilización del puente aéro directo entre ambas naciones, estuvo suspendida desde el año 2019. Luego de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero el gobierno de Donald Trump ha ido levantando el veto tras una alianza política con la administración de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela.