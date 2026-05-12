Saime elimina las citas para este trámite nacional en adultos mayores

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A través de sus redes sociales, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) informó a todos los usuarios una nueva actualización en sus políticas para la renovación de cédulas de adultos mayores.

Por medio de un video informativo, anunció que las personas mayores de 60 años pueden renovar su cédula de identidad sin solicitar cita; solo deben acudir a la oficina del Saime más cercana a su localidad.

El ente garantizó a los abuelitos un proceso con atención preferencial, rapidez y entrega del documento el mismo día.

Requisitos para renovar cédulas (mayores de 60 años)

Llevar la cédula de identidad vencida o deteriorada.

Se recomienda llevar correo electrónico y números de teléfono actualizados para el registro.

El proceso incluye captura de huellas, toma de foto y firma.

Requisitos y proceso para personas menores de 59 años