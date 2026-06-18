Tome previsiones: Anuncian cierre nocturno en tramo de la Avenida Boyacá

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El Ministerio del Poder Popular para el Transporte anunció que debido a la ejecución de trabajos de rehabilitación vial en la Avenida Boyacá (Cota Mil), se procederá a aplicar un esquema de cierre parcial programado en un importante tramo de esta arteria vial caraqueña.

A través de sus canales oficiales de información, el ente ministerial precisó que la restricción del paso vehicular se llevará a cabo específicamente en el trayecto comprendido entre el Distribuidor La Castellana y el Distribuidor Baralt, operando únicamente en sentido centro.

Horarios y duración de las obras

Las cuadrillas técnicas y de mantenimiento ejecutarán las labores bajo un cronograma estrictamente nocturno: Las restricciones iniciarán cada noche a partir de las 8:30 p.m. y se prolongarán hasta las 4:00 a.m. del día siguiente. Las autoridades informaron que este plan de cierres parciales programados se mantendrá activo y se extenderá hasta finales del mes de junio.

El ministerio exhorta a los conductores y usuarios recurrentes de la Cota Mil a tomar las previsiones correspondientes, planificar sus rutas alternativas con anticipación y mantenerse atentos a las señalizaciones de seguridad dispuestas en la vía mientras se consolidan las mejoras en la capa asfáltica de la infraestructura capitalina.