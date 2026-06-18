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Tome previsiones: Anuncian cierre nocturno en tramo de la Avenida Boyacá

El Ministerio del Poder Popular para el Transporte informó que la restricción vial afectará el sentido centro

Por

Wandor Dumont
Miércoles, 17 de junio de 2026 a las 11:18 pm
Tome previsiones: Anuncian cierre nocturno en tramo de la Avenida Boyacá
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El Ministerio del Poder Popular para el Transporte anunció que debido a la ejecución de trabajos de rehabilitación vial en la Avenida Boyacá (Cota Mil), se procederá a aplicar un esquema de cierre parcial programado en un importante tramo de esta arteria vial caraqueña.

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A través de sus canales oficiales de información, el ente ministerial precisó que la restricción del paso vehicular se llevará a cabo específicamente en el trayecto comprendido entre el Distribuidor La Castellana y el Distribuidor Baralt, operando únicamente en sentido centro.

Horarios y duración de las obras

Las cuadrillas técnicas y de mantenimiento ejecutarán las labores bajo un cronograma estrictamente nocturno: Las restricciones iniciarán cada noche a partir de las 8:30 p.m. y se prolongarán hasta las 4:00 a.m. del día siguiente. Las autoridades informaron que este plan de cierres parciales programados se mantendrá activo y se extenderá hasta finales del mes de junio.

El ministerio exhorta a los conductores y usuarios recurrentes de la Cota Mil a tomar las previsiones correspondientes, planificar sus rutas alternativas con anticipación y mantenerse atentos a las señalizaciones de seguridad dispuestas en la vía mientras se consolidan las mejoras en la capa asfáltica de la infraestructura capitalina.

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