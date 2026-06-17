Sistema Patria activa el pago del Ingreso Integral: ¿Cuánto cobran los jubilados?

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Este jueves 17 de junio inició el pago del Ingreso Integral a los jubilados de la Administración Pública, correspondiente al mes de mayo, a través del Sistema Patria.

El monto depositado fue de 78.071 bolívares, lo que equivale a 130 dólares, de acuerdo con el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), que ubica su valor en 596,78 bolívares por dólar.

Para este mes de junio hubo un incremento respecto a mayo de poco más de 10.000 bolívares. Recordemos que el pago anterior se ubicó en 67.830 bolívares. En los próximos días, los pensionados del IVSS y de Amor Mayor comenzarán a recibir su pago a través del sistema.

Próximo pago a jubilados

De acuerdo con el cronograma de pagos, el próximo pago a los jubilados de la Administración Pública se hará efectivo a finales de junio a través del Sistema Patria.

Montos anunciados por el Gobierno Nacional