Sistema Patria: estos son los bonos programados para la segunda semana de junio

Suscríbete a nuestros canales

Se espera que en los próximos días el Sistema Patria comience con la asignación del Ingreso Integral de los Trabajadores de la Administración Pública, correspondiente al mes de junio.

Esta bonificación está destinada a proteger los ingresos de los trabajadores. El pasado 30 de abril, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el aumento del salario integral a 240 dólares.

Próximos pagos de la Plataforma Patria

De acuerdo con las fechas tradicionales, este sería el cronograma de pago extraoficial:

Trabajadores activos y jubilados con cestaticket: El pago iniciaría entre el sábado 13 y el lunes 15 de junio, por un monto de 150 dólares a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

El pago iniciaría entre el sábado 13 y el lunes 15 de junio, por un monto de 150 dólares a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Jubilados de la Administración Pública: Se espera que comience el miércoles 17 de junio, por un monto de 118 dólares indexados al BCV.

Se espera que comience el miércoles 17 de junio, por un monto de 118 dólares indexados al BCV. Pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor: Los últimos depósitos del cronograma se recibirán el 19 de junio, por un monto de 70 dólares indexados.

Al igual que en mayo, el resto del pago asignado se depositará en la última quincena de junio por medio del Sistema Patria.

Montos anunciados por el Gobierno Nacional