Comienza construcción del "Paseo de la Fama" para los campeones del Clásico Mundial de Béisbol 2026 ¿Dónde?

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El Ministerio de Obras Públicas inició las labores de construcción del esperado "Paseo de la Fama", un espacio arquitectónico diseñado especialmente para rendir un merecido tributo a los integrantes de la Selección de Venezuela que se alzaron con el título de campeones en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Dónde estará ubicado

El jefe de la cartera ministerial, Juan José Ramírez, confirmó que las obras civiles se están ejecutando con éxito dentro de los linderos del nuevo Parque de la Juventud y la Familia, ubicado estratégicamente en la Avenida Lecuna de la ciudad de Caraca.

Venezuela derrotó en la final del Clásico Mundial de Beisbol a Estados Unidos que se disputó en LoanDepot Park en Miami (Florida), hogar de los Marlins de la MLB, donde la novena criolla derrotó a los anfitriones tres carreras a dos con una actuación magistral desde la lomita de Eduardo Rodríguez, lanzador de los Arizona Diamondbacks.

El MPV del torneo se lo llevó el guairense, Maikel García, quien terminó el Clásico con un espectacular promedio de .385 AVG, un jonrón y siete carreras impulsadas,. Además, produjo la primera carrera del juego en la final con un elevado de sacrificio ante el abridor estadounidense Nolan McLean. También conectó un hit clave en el decisivo rally de tres carreras en el séptimo inning de la semifinal ante Italia.

Inmortalizados en bronce

Asimismo, el proyecto de infraestructura conmemorativa contempla la instalación de una serie de estatuas de alta factura fundidas en bronce, las cuales reflejarán las figuras de los peloteros y las leyendas de nuestro deporte que formaron parte de la hazaña en el diamante.

El propósito fundamental de la obra es preservar este hito deportivo y su legado histórico como inspiración para las futuras generaciones de relevo.

Las autoridades ministeriales recordaron durante el inicio de las actividades de campo que la propuesta original de erigir este paseo nació por iniciativa directa del grandeliga venezolano Ronald Acuña Jr., quien planteó la idea tras concretarse la histórica y memorable actuación del combinado nacional.