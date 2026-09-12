Venezuela hace historia y clasifica a la fase final del Mundial de Pádel

La Venezuela senior de Pádel firmó una actuación contundente al imponerse 4-1 frente a su similar de Ucrania, asegurando de este modo su boleto directo hacia la prestigiosa FIP Senior World Cup 2026 que se disputará en Buenos Aires.

El éxito colectivo se fraguó gracias a las victorias clave sumadas con autoridad en las categorías +40, +50, +55 y +60, reflejando el excelente nivel competitivo y la profundidad generacional que atraviesa la disciplina en territorio nacional.

Tras concretar este objetivo internacional, la delegación criolla se prepara inmediatamente para afrontar el reto definitivo en suelo argentino, donde buscará dejar en alto los colores patrios del 14 al 19 de septiembre frente a las potencias mundiales.

Conoce las nuevas instalaciones del VIP Pádel Club CCCT

El panorama deportivo de la capital venezolana se transforma con la inauguración del VIP Pádel Club CCCT. Ubicado en la terraza del Centro Ciudad Comercial Tamanaco, este espacio surge como el complejo integral más sofisticado de Caracas, diseñado para fusionar el deporte de alto nivel con un estilo de vida de bienestar.

Bajo la visión de sus fundadores, José Antonio Pérez, Roberto González y Ricardo Fernández (presidente de la academia Atlético de Madrid), el club nace con el propósito de liderar la evolución del pádel en Venezuela, promoviendo un entorno familiar y profesional que opera las 24 horas del día, siendo el primero en el país en ofrecer esta disponibilidad total.

La "Ciudad del Pádel"

Durante la rueda de prensa de presentación, Fernández compartió una ambiciosa hoja de ruta que trasciende las canchas.

El directivo anunció que el complejo se encuentra en una fase de expansión que incluirá, una clínica deportiva especializada, hotel, piscinas y una feria gastronómica de primer nivel con restaurante y bar. Además, de contar con música en vivo y espacios de esparcimiento familiar.

"Queremos que la juventud se dedique al deporte. Nuestra meta es hacer de esto la 'Ciudad del Pádel', un complejo de ocio y ambiente familiar donde, además, planeamos realizar próximamente un torneo internacional de gran envergadura", afirmaron.