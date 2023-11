Venezolano será el Head Coach de la Selección Estadounidense de Pádel (+Detalles)

La United States Padel Association (USPA) ha anunciado los equipos de entrenadores de élite para los próximos campeonatos internacionales. Los equipos, que están formados por algunos de los mejores entrenadores de pádel del mundo, tendrán como objetivo ayudar a los jugadores estadounidenses a alcanzar su máximo potencial.

El venezolano, Luis Fernando Ramírez será el entrenador del equipo nacional americano, tendrá como asistente a la ex jugadora de tenis, Mariana Talarico.

El equipo masculino junior estará dirigido por Diego Pezzoni, ex jugador profesional. Pezzoni estará asistido por Andrés Moreno, ex jugador profesional y ex entrenador de la selección argentina.

El equipo senior estará dirigido por Armando Rodiel, quien estará asistido por Nicolas Clerc y Angel Espadas.

Los equipos de entrenadores de élite de la USPA se reunirán por primera vez esta semana para comenzar a preparar a los jugadores estadounidenses para los próximos campeonatos internacionales.

Los próximos campeonatos internacionales de pádel son: