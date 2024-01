Venezolanas imponen ritmo en el Maratón de Miami y evitan barrida de kenianos (+Fotos)

La edición 22 del maratón y medio maratón Life Time Miami 2024 se corrió este domingo 28 de enero por las calles del sur del estado de Florida, Estados Unidos, donde Joselyn Brea con sus zancadas marcó el ritmo y evitó que los kenianos se quedaron con todos los triunfos.

La venezolana logró imponerse en el recorrido de medio maratón (21k) con un tiempo de 1 hora: 15 minutos y 51 segundos. Para Brea es una victoria significativa porque es la primera vez que ella corre en Miami y que le permite mantenerse enfocada en su preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024 y otros grandes eventos que tiene previstos para este año.

Por su parte, la también venezolana Egris Maylin Arias Rodríguez extendió la alegría para el país en una ciudad donde hay una gran comunidad criolla, con un tiempo de 1:20:53 ocupó el segundo lugar del podio, que lo cerró Tracy Barlow con 1 hora y 21 minutos.

"Me había preparado muy bien y por eso no me afectó para nada el calor. Además, este resultado me sirve como impulso en mi preparación con miras a los Juegos Olímpicos París 2024 y el maratón de Nueva York", dijo la venezolana

Recordemos que Brea viene de consagrarse el año pasado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, además de los Panamericanos en las distancias de 1.500 y 5.000 metros, resultados que la acercan a certificar su boleto a París 2024.

George Onyancha, con 2 horas, 13 minutos y 34 segundos, y Leah Rotich, 2:41:39, en varones y damas respectivamente, triunfaron en la prueba de las 26.2 millas. Mientras que el recorrido de 21k fue Salomon Kagimbi con 1:04:29, los tres atletas mencionados son kenianos.

La carrera contó con 18,000 corredores, caminantes y atletas en silla de ruedas, y se espera que miles más animen desde las gradas, según los organizadores. El maratón completo tuvo una distancia de de 42.1 kilómetros mientras que comenzó en el downtown de la ciudad, cruzó Miami Beach, se adentró en el Viaducto Rickenbacker, Coconut Grove y terminó nuevamente en el downtown. El medio maratón comenzó y finalizó en el mismo lugar pero no se corrió por los tramos de Rickenbacker, Brickell y el Grove.