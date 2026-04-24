Fallece ciclista colombiano tras accidente en Francia

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El ciclismo colombiano se enluta en la mañana de este viernes 24 de abril luego de que se conociera el fallecimiento de Cristian Camilo Muñoz, corredor de 30 años perteneciente al equipo Nu Colombia.

El deportista murió en la ciudad de Oviedo, donde había sido trasladado para recibir atención médica luego de sufrir un accidente durante una competencia en Francia, específicamente en el Tour du Jura.

De acuerdo con la información oficial del equipo, Muñoz presentó complicaciones médicas derivadas de la caída sufrida días antes. Inicialmente fue atendido por una herida en la rodilla izquierda, pero tras su traslado a España, el personal médico detectó una infección compleja que requirió tratamiento especializado. A pesar de los esfuerzos realizados, su estado de salud se agravó con el paso de las horas.

Muere ciclista colombiano tras una infección en su rodilla

Finalmente, en la mañana del viernes se confirmó su fallecimiento, generando consternación en el mundo del ciclismo. Nacido el 20 de marzo de 1996 en Ventaquemada, Muñoz formaba parte del equipo Nu Colombia desde 2024 en la categoría Continental, destacándose como un corredor comprometido y con proyección dentro del pelotón internacional.