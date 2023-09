Este piloto podría regresar a la Fórmula 1

El Gran Premio de Singapur ha traído consigo varias noticias destacadas fuera de la pista, una de ellas es la de Sebastian Vettel, que esta semana señaló que no descarta volver a la Fórmula 1 como han hecho otros pilotos de su generación. El alemán de 36 años de hacerlo empezaría a coquetear con los récords de longevidad de la categoría.

Durante una entrevista en el medio de comunicación Sky Sports sobre una posible vuelta a la competición, como ya hicieron Nigel Mansell, Fernando Alonso o Kimi Raikkonen, Vettel dijo que no puede descartar nada, porque no sabe lo que ocurrirá.

"No puedo decir que no, ya que eso nunca lo sabes. Creo que es algo que si les hubieras preguntado a todos, probablemente algunos habrían dicho 'no', sin embargo, al final todos volvieron, así que no puedo excluir esa posibilidad", dijo el alemán que le dio los primeros laureles a Red Bull Racing sobre dicha posibilidad.

Vettel admitió que para convencerlo de volver a la competición tendría que tener un buen "reto" por delante, después de que en sus dos años en Aston Martin estuviera muy lejos de competir por victorias o podios.

Recordemos que el tetracampeón del mundo abandonó la división reina del automovilismo el año pasado, retirándose como el tercer piloto como más triunfos en la Fórmula 1 con 53, solo superados por Michael Schumacher y Lewis Hamilton.

Debutó en 2007 con el equipo BMW, luego pasó a la escudería de Toro Rosso, Red Bull, Ferrari y cerró con Aston Martin. Asimismo, compitió en 300 Grandes Premios, acumuló 57 poles position, 122 podios y logró 38 vueltas rápidas. Aún ostenta el récord como el campeón más joven de la historia.