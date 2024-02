¡Alarmante! Venezuela no tendrá esta representación en los Juegos Olímpicos después de 16 años

Este domingo se acabó el sueño Vinotinto en busca de un pase a los Juegos Olímpicos de París 2024, tras caer con marcador final de 2-0 contra la oncena de Paraguay y de esa manera, ocurrió algo que no sucedía desde hace 20 años.

Los dirigidos por Ricardo Valiño tenían un gran peso encima y no era sólo avanzar a París, sino que eran la última disciplina en conjunto tenía la opción de conseguir la clasificación, lo que marcó algo inesperado.

Este pase no conseguido, significa que ningún deporte de equipo de Venezuela actuará en las olimpiadas, un hecho que no pasaba desde los Juegos de Atenas 2004, última que no hubo representación en conjunto del país en este certamen.

Está información fue compartida por el periodista, Juan José Sayago, especialista en disciplinas olímpicas, quien también añadió la lista de aquellos deportes de equipo que dijeron presente en las pasadas cuatro ediciones de las olimpiadas por Venezuela.

En los Olímpicos del 2008, efectuados en Beijing, avanzaron: el equipo de Voleibol, en ambos sexos y la novena de softball femenino. Mientras que en Londres 2012 vio acción el equipo de voleibol de playa masculino.

En lo que respecta a las Olimpiadas de Brasil 2016, clasificó nuevamente el equipo de voleibol de playa y también el quinteto de baloncesto. Por último, en el Mundial de Tokio participó el conjunto de Voleibol.