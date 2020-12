Asociación extiende expiración de beneficios por discapacidad

Otros Deportes

Miércoles 16





La Asociación de Jugadores de la NFL votó a favor de retrasar tres años la terminación de un conjunto de beneficios por discapacidad para ex jugadores.



En el nuevo convenio colectivo firmado en marzo, había una disposición que eliminaría los beneficios para cerca de 400 ex jugadores que también recibieron beneficios del seguro social.



En su declaración el sindicato dijo que "El Comité Ejecutivo y la Junta de Representantes de Jugadores de la NFLPA votaron unánimemente para enmendar el CBA 2020 y extender la fecha de vigencia para la compensación del seguro social de los beneficios por discapacidad del 1 de enero de 2021 al 1 de enero de 2024".



Agregan que "Esto se hizo después de una revisión cuidadosa por parte del Comité Ejecutivo y negociaciones con la NFL por parte de nuestro sindicato".



"Nuestra Junta también votó para enmendar la sección relacionada con el beneficio neurocognitivo para garantizar que los jugadores con derechos adquiridos y los jugadores sin derechos tengan un acceso más justo al beneficio", indican.



La disposición del convenio colectivo ha sido objeto de un par de demandas desde la ratificación del convenio colectivo.



Una demanda de Dan Majkowski y Aveion Cason se centra en los efectos de la provisión y la pérdida de alrededor de 2.000 dólares al mes para los ex jugadores afectados por el cambio.



En su demanda, Eric Reid se centra en el lenguaje que rodea a la disposición que cambia de la versión del convenio colectivo que aprobaron los jugadores y el convenio colectivo final que se ratificó 10 días después. / EFE