Dimite el presidente de la Federación Rusa de Atletismo tras fuertes críticas

Atletismo

Lunes 13| 1:02 pm





El presidente de la Federación Rusa de Atletismo (FRA), Yevgueni Yúrchenko, anunció este lunes su dimisión, una decisión esperada después de que la organización no pudiese pagar la multa impuesta por 'World Atletics' (WA) el pasado 1 de julio y fuese fuertemente criticado por esa entidad y por atletas rusos.



"Hoy anuncio mi dimisión como presidente de la FRA y por ende se lanza el proceso para la reelección de personal administrativo clave" de la Federación, señaló, citado por el servicio de prensa de la institución deportiva.



Yúrchenko, quien ocupó este cargo desde febrero de 2020, mostró su agradecimiento a todos aquellos "que no son indiferentes al destino de atletismo ruso" y con quienes tuvo que trabajar durante "este corto, pero muy complejo tiempo".



"Espero que el nuevo presidente electo de la FRA pueda avanzar en la solución de estas dificultades que sufrimos durante casi cinco años en las relaciones con World Athletics y garantice una financiación suficiente para desarrollar la Federación", señaló.



En marzo pasado World Athletics anunció que Rusia podría enviar a diez atletas neutrales a los Juegos Olímpicos, Mundiales y Europeos con la condición de que la FRA pagara 5 millones de dólares de multa y 1,3 millones en costas antes del 1 de julio de este año.



La FRA se negó a pagar escudándose en la falta de fondos, aunque sólo lo admitió cuando faltaban unas pocas semanas para el fin del plazo.



El británico Sebastian Coe, presidente de WA, expresó su decepción con el impago por parte de Rusia de la multa por connivencia con el dopaje y afirmó que la FRA le falló a sus atletas.



El máximo organismo del atletismo mundial deberá decidir a finales de julio la posible exclusión de los atletas rusos de cualquier tipo de competición y en cualquier estatus.



La atleta María Lasitskene, al igual que otros deportistas rusos, responsabilizó a Yúrchenko de la posible pérdida de su derecho a participar en competiciones internacionales.



En ese sentido, lamentó que el presidente de la FRA primero se alegrara en marzo de la concesión del estatus neutral a diez atletas rusos y tres semanas antes del plazo de pago de la multa llegara a la conclusión de que la decisión de World Athletics era "ilegal".



"Con sus actos traicionó a los atletas limpios. Yo no estoy segura de que nuestro deporte pueda salir de esta situación con una persona como esa al frente de la FRA", señaló. / EFE.