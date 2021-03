Liga Mexicana de Béisbol prestará jugadores a la selección olímpica mexicana

Olimpismo

El presidente de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), Horacio de la Vega, dijo este domingo que los equipos del circuito que encabeza prestarán sus jugadores para que sean la base de la selección mexicana que jugará en los Juegos Olímpicos Tokio.



"Tomamos la decisión en la asamblea de dueños de hacer el préstamo de jugadores y los equipos pagarán al pelotero para que acuda a los Juegos Olímpicos", explicó a Efe.



De la Vega reveló que cada semana se reúne con representantes de la Federación Mexicana de Béisbol y de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) para definir los pasos a seguir en el otorgamiento del presupuesto con el que la selección olímpica se preparará para Tokio.



"Las entidades que mandan en la construcción de una selección es la Federación Mexicana, la LMB que presido y la Conade que va a otorgar los recursos económicos para garantizar la operación y preparación de la selección", añadió de la Vega.



La falta de recursos para la selección que participará en Tokio ha generado descontento en el gerente del conjunto mexicano, Kundy Gutiérrez, y el manejador Juan Gabriel Castro, quienes se quejaron en redes sociales de no tener dinero para iniciar prácticas.



"Estamos comprometidos en esto porque tenemos una oportunidad de medalla. En estas pláticas semanales han estado tanto Kundy como Juan Gabriel; hay cosas que se atoran por distintas razones, pero eso no quiere decir que no empujamos para tener a la mejor representación a Tokio", añadió.



Para poder prestar jugadores a Tokio, la LMB aumentará la lista de reservas de los jugadores en los equipos con el fin de tener elementos que sustituyan a quienes representen a México.



De la Vega se prepara para la temporada 2021 de la LMB, que el ejecutivo aseguró marcará el cambio de modelo de negocio de la Liga que ahora producirá los partidos de todos los equipos con la meta de comercializar los derechos televisivos a nivel nacional.



"Esperamos que con esto pasemos de 3.5 de millones de televidentes en 2019 a más de 30 millones y que ahora la entrada por venta de derechos televisivos a los equipos les represente un 40 o 50 por ciento de sus ganancias", apuntó.



En 2020, la LMB canceló una temporada por primera vez en sus 95 años de historia, debido a que la pandemia de la COVID-19 les impidió recibir aficionados a sus estadios, que antes representaban hasta el 90 por ciento de los ingresos de algunos equipos.



"Esperamos que la nueva forma de comercializar los derechos televisivos nos impulse como Liga y aumentemos nuestros patrocinadores globales. Antes los equipos gastaban en la producción de televisión y no recibían recursos de la Liga, ahora nosotros costearemos la producción y ojalá empecemos a repartir dinero entre los equipos para hacernos competitivos", comentó el ejecutivo.



En el receso de 2020, De la Vega modificó los estatutos y reglamentos de la LMB para mejorar las reglas en transferencias de jugadores y se diseñó un protocolo para evitar casos de la COVID-19.



De la Vega describió a la campaña 2021, que inicia el 20 de mayo, como de transición y austera, ya que habrá una reducción en el calendario y en los salarios de los involucrados, incluidos los peloteros, lo que permitirá llevar a cabo la temporada incluso sin aficionados en los estadios. EFE