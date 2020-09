Así se preparan los atletas venezolanos para Tokio 2020

Gabriel Sayago | @meridianoonline

Debido a la situación de Covid-19, los Juegos Olímpicos (JJOO) de Tokio 2020 han sido pospuestos para el año 2021, específicamente entre el 23 de julio y el 8 de agosto del próximo año.

En dichos juegos, Venezuela será una de las delegaciones con el porcentaje más bajo de atletas clasificados a diferencia de Río 2016, donde la delegación nacional estuvo conformada por 86 atletas en 20 disciplinas.

La delegación venezolana cuenta con 19 atletas clasificados para los JJOO: dos por cupo país (vela y ciclismo), dos vía ranking mundial (karate, esgrima y BMX freestyle), dos por marcas mínimas (atletismo) y un equipo en conjunto (voleibol). A continuación veremos cómo se preparan los atletas criollos.

Yulimar Rojas

La triplista de 24 años fue la primera representante que clasificó a Tokio, luego de saltar 14.58 metros en el Meeting Iberoamericano de Huelva, España el pasado junio de 2019. Rojas es la opción más viable de medalla que tiene Venezuela en 2021.

Cabe destacar que además posee el récord mundial de salto triple en pista cubierta cuando con un salto de 15.43 metros superó el récord anterior (15.36 metros) que había alcanzado la rusa Tatiana Lebedeva en 2004.

Rojas estableció este sábado 5 de septiembre la mejor marca mundial de la temporada de triple salto en Castellón, con 14,71 metros. La venezolana tuvo que esperar a su sexto y último intento para situarse en cabeza del ránking universal.

Anteriormente tras fuertes lluvias, Rojas no pudo participar en el Metting Nacional de Atletismo Tony Bonet, realizado en Ibiza, España el pasado 28 de agosto.

La caraqueña realizó dos intentos en los que ni siquiera pudo completar la ejecución del triple salto, debido a las malas condiciones en que se encontraba la pista de tartán de Ibiza.

Robeilys Peinado

Peinado volvió a competir en el Wanda Diamond League celebrado en Lausanne, Suiza. La saltadora de pértiga se ubicó en el sexto lugar al registrar 4.34 metros la cual es su mejor marca del año. Es importante resaltar que permaneció varios meses en Venezuela por la cuarentena del Covid-19 y que luego pudo viajar a Polonia para retomar sus entrenamientos.

“Un mes de entrenamientos luego de pasar 5 meses en casa durmiendo, comiendo y viendo televisión. Unas largas vacaciones inesperadas debido a la pandemia”, dijo Peinado en sus redes sociales.

La garrochista fue la segunda atleta venezolana que aseguró su presencia en los JJ OO, al lograr la marca de 4.70 metros en la final de salto con pértiga de La Liga de Diamante, celebrada en Bruselas, Bélgica, en septiembre de 2019.

Daniel Dhers

El ciclista de BMX, en la modalidad de freestyle, consiguió la cuarta plaza de Venezuela para la cita multidisciplinaria, gracias al noveno lugar obtenido en el Campeonato Mundial de Ciclismo Urbano de Chengdu, China, en noviembre de 2019.

Dhers se alzó recientemente con la medalla de bronce en la prueba BMX en el Festival Pannonian Challenge de Croacia, lo que significa el regreso del criollo a las pistas tras el receso por la pandemia.

El actual campeón panamericano se vio cómodo en la ejecución de sus trucos y logró brillar para meterse en el podio.

“¡Nos vamos de Croacia contentos! No tenía mucha confianza de obtener resultado porque el domingo fue la primera vez que montaba en un mes y aún tengo la lesión en el hombro así que no me sentía preparado”, señaló el actual campeón Panamericano.

Andrés Lage

El criollo de 28 años se había convertido en el quinto clasificado del país para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, luego de su participación en el Southamerican Selection que se realizó en la Marina da Gloria de Río de Janeiro, Brasil.

Desde el 2015 Lage se encuentra en España, donde se ha venido preparando. Actualmente se encuentra en Cádiz ante el cierre Club Náutico de Valencia donde realizaba sus entrenamientos. Lage ha señalado que en este momento es indispensable mantener la intensidad de sus entrenamiento para mantenerse en óptimas condiciones y resguardado mientras pasa la situación de confinamiento.

Ruben Limardo

El esgrimista estará en sus cuartos JJOO consecutivos, al obtener bronce en la Copa del Mundo de Vancouver, Canadá, que disputó en febrero de 2020.

El esgrimista dorado recibió recibió a finales de agosto la noticia de su postulación por parte de la Federación Venezolana de Esgrima (FVE) a optar por un puesto en el Salón de la Fama de la Esgrima Mundial para la clase 2020.

“Estoy sumamente contento con esta postulación. Espero que podamos concretar este nuevo triunfo no solo para mí y mi carrera deportiva, sino también para mi equipo y para toda Venezuela. Esto sin duda habla de la trayectoria y de todo lo que hemos vivido y logrado a lo largo de muchos años de trabajo arduo”, dijo además de añadir que se siente motivado.

Tanto Limardo como su equipo han retomado sus entrenamientos en el Gascon Carreno Fencing Centre de Lodz, a medida que se han flexibilizado las medidas sanitarias en Polonia.

“La idea es poder sacar al menos un poco de ventaja sobre aquellos países que a la fecha no han podido iniciar sus prácticas o no están entrenando aún por el confinamiento. Muchos están relajados porque como no hay competencias, están más tranquilos”, manifestó.

Antonio Díaz

El karateca se encuentra muy optimista con sus entrenamientos y asegura que tiene el tiempo suficiente para llegar a los Juegos de Tokio, en julio del venidero año, en óptimas condiciones.

Díaz sueña retirarse como atleta activo con una medalla olímpica, luego de conquistar casi todos los galardones en las competencias internacionales donde ha intervenido.

"Estoy trabajando solo en el gimnasio, cuidando todos los aspectos de la bioseguridad sanitaria, en una fase que es propiamente para el fortalecimiento físico. Es lo primero que debo hacer con la finalidad de ir tomando, poco a poco la mejor forma posible”, resalta Díaz.