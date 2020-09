Andrés Lage: Mis rivales tienen sus materiales. A mí me lo prestan

Otros Deportes

Es como si la Vinotinto fuera a jugar contra Brasil como visitante y tuviera que quedarse durmiendo en el autobús"

JUAN SALVADOR MUÑOZ | @juansa11baloncesto

Los Juegos Olímpicos son la máxima cita deportiva del planeta y cualquier deportista sueña con representar a su país en dicho evento. Para ello, los deportistas le dedican muchas horas a sus entrenamientos, hacen sacrificios y le ponen dedicación.

Sin embargo, la actualidad del velerista venezolano Andrés Lage es muy distinta y a través del programa "Se Habla Deporte" expuso su situación, vía telefónica, desde España.

"No tengo mis materiales para competir. Si no fuera porque me lo prestan, no compito. No tengo entrenador, ni lancha, ni hospedaje. Es como si la Vinotinto fuera a jugar contra Brasil como visitante y tuviera que quedarse durmiendo en el autobús", ejemplicó el criollo, quien está clasificado para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

"No tengo medios para pagar a un entrenador y aunque lo tuviese no tengo la lancha para llevarlo. Llevó un año y medio durmiendo en el carro, con una litera", declaró Lage a los periodistas Guillermo Arcay y Jesús López.

El atleta detalló que el costo de una vela cuesta 1.600 euros, aproximadamente, y por campeonato se necesitan dos (una para el viento rápido y otra para vientos lentos). La lancha para entrenador se alquila a 200 euros por día. El valor de cada mástil es de seis mil euros.

"Todos los atletas de los países contra quienes compito tienen su entrenador y sus materiales. A mí me lo prestan", resaltó. Con respecto a si él ha hablado con alguna autoridad del Ministerio del Deporte referente a su situación, aseguró que "el último contacto fue hace mes y medio. Me dijeron que por la pandemia por coronavirus, en dos meses estaba todo resuelto, pero aún nada".

Argumentó que para clasificar a los Juegos Olímpicos "alquilé el barco, hubo parte de sponsors y respaldo del Instituto Nacional del Deporte. Pero, no es clasificar y ya. No busco generar polémica, busco trabajar y que hagamos las cosas bien".

Su próxima competencia, será en tres dias en Alemania. "Para estar en la justa, me alquilan el barco y yo lo limpio a cambio, soy el todero del club, para conseguir la embarcación.

Los Juegos Olímpicos 2020 serán en Tokio del 23 de julio al 8 de agosto del 2021 y se pospusieron por la pandemia por Covid-19.

