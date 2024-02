¡Estirpe ganadora! Patrick Mahomes tiene más Super Bowl que estos equipos de la NFL (+detalles)

Este domingo se llevó la edición número 58 del campeonato de la Super Bowl, donde la organización de Kansas City Chiefs derrotó en la última jugada del tiempo extra a San Francisco 49ers 25-22, en un encuentro donde la máxima fue el quarterback, Patrick Mahomes.

Dicen que los héroes aparecen en los momentos importantes y si hay uno que se ha encargado de ser un líder en circunstancias apremiantes, no puede ser otro que Mahomes, quien llegó en el 2017 a Kansas y consiguió su tercer título con esta organización.

A pesar de que muchos piensan que es poca esa cantidad de trofeos, hablar de tres Super Bowl ganados significa que este derecho está por encima de varias organizaciones en cuanto a monarquías se refiere, dejando desde ya un legado con tan sólo 28 años.

Por la importancia de lo obtenido por Patrick es importante repasar a que equipos supera en títulos en esta competición:

Los máximo ganadores en la historia, son los New England Patriots y los Pittsburgh Steelers, ambos con seis campeonatos. No obstante, hay varios conjuntos que no superan los dos títulos, entre ellos están con dos anillos: los Miami Dolphins, los Angeles Rams, los Indianapolis Colts, Baltimore Ravens y los Tampa Bay Buccaneers.

Mientras que un sólo trofeo se ubican: los Seattle Seahawks, los Philadelphia Eagles, los Chicago Bears, los New York Jets y los New Orleans Saints.

Esto quiere decir que esta estrella de los Chiefs tiene, con sus tres trofeos, más Super Bowl conquistados que hasta 10 franquicias de la NFL, ratificando toda su jerarquía el quarterback Patrick Mahomes.