Mundial 2026: ¿Llega al debut? España se agranda con regreso al campo de Lamine Yamal

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Lamine Yamal es considerado una de las principales esperanzas para que España aspire al Mundial 2026, que arranca este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca con el encuentro entre México y Sudáfrica. A días de su estreno contra Cabo Verde, la selección recibió buenas noticias sobre Lamine Yamal.

La joven estrella regresó este jueves a los entrenamientos regulares con el resto del grupo, dejando atrás las molestias físicas que habían generado preocupación en el cuerpo técnico durante la preparación para el torneo. La figura del Barcelona se había mantenido alejado de los terreno de juego por una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda a finales de abril tras ejecutar un penalti en el partido contra el Celta de Vigo.

La reincorporación del atacante supone un importante alivio para el seleccionador Luis de la Fuente, quien podrá contar con una de las principales figuras de su plantilla de cara al debut mundialista. Yamal llega como uno de los futbolistas más desequilibrantes del equipo español y su presencia fortalece las aspiraciones de La Roja en la búsqueda de un papel protagónico en la competición.

Lamine Yamal regresa a los entrenamientos con España

La incapacidad del español llegó a poner en discusión su participación en el magno evento, que será su primera vez en la competición del mundo. Sin embargo, el extremo ha cumplido con una recuperación notable para decir presente en óptimas condiciones en Norteamérica.

A sus 18 años de edad, Yamal es parte fundamental en el esquema de Luis de la Fuente, que buscará darle a los españoles el segundo Mundial de la historia tras lo hecho en Sudáfrica en 2010. Antes de lesionarse, el jugador coleccionó grandes registros en La Liga sumando 16 goles y 11 asistencias en 28 partidos jugados.