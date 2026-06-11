Mundial 2026: ¿Primeros problemas? Policía mexicana limita llegada de aficionados al Estadio Azteca

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El Mundial 2026 comienza a vivir sus primeros inconvenientes previo al arranque del certamen, que tiene fecha pautada para este jueves 11 de junio en el partido entre México y Sudáfrica desde el Estadio Azteca.

A pocas horas de la ceremonia inaugural de la cita mundialista, que se realizará por primera en tres países, miles de aficionados comenzaron a movilizarse hacia el Estadio Ciudad de México utilizando las distintas alternativas de transporte habilitadas para el evento. Uno de los puntos con mayor afluencia ha sido el Tren Ligero, donde las autoridades implementaron medidas especiales para agilizar el traslado de los asistentes al encuentro inaugural.

En la estación Tasqueña, elementos de seguridad están controlando el acceso de los pasajeros que se dirigen al estadio. Para utilizar la ruta especial habilitada por el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, los fanáticos deben presentar su boleto de entrada, mientras que los representantes de los medios de comunicación deben mostrar su acreditación correspondiente, de acuerdo con el reporte de Latinus.

Estaciones de metro cerradas por la inauguración del Mundial 2026

El mencionado Sistema de Transporte anunció cierre temporal de varias estaciones de la Línea 2 como parte de las medidas de seguridad y movilidad implementadas ante la gran afluencia de personas por la inauguración de la Copa del Mundo. Las estaciones afectadas son Hidalgo, Bellas Artes, Allende, Zócalo/Tenochtitlan, Pino Suárez y Chabacano, donde permanecerán suspendidos tanto los ascensos como los descensos de pasajeros hasta nuevo aviso.

A través de sus canales oficiales, el Metro exhortó a los usuarios a tomar previsiones en sus traslados y mantenerse atentos a cualquier actualización sobre el servicio. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el posible cierre de otras estaciones, aunque recomendaron consultar constantemente la información oficial para conocer cambios relacionados con la operación de la red durante esta jornada especial.