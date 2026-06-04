Miss Venezuela Clara Vegas, deslumbra en su visita a Tenerife, España

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La isla de Tenerife, España, es el nuevo destino de la Miss Venezuela Universo 2025, Clara Vegas. La actriz y modelo de 23 años, participará en un desfile especial de la mano de los diseñadores Enzo y Eduardo Koii.

Agenda en España

La soberana se fue a la madre tierra junto a su director nacional, Harry Levy, para vivir emociones en la Semana Internacional de la Moda de Tenerife.

Los diseñadores Koii fueron parte del equipo ganador de Clara en el Miss Venezuela, al realizarle el vestido con el cual ganó el título más importante del país, rumbo al Miss Universo 2026 en Puerto Rico.

Vegas, muy sonriente y elegante, ha posado y conversado con medios de la isla, donde también ha sentido el cariño de la gente y se ha llevado una gran sorpresa, al encontrar en un establecimiento con golosinas venezolanas como chocolates.

Para la beldad criolla es una etapa de emociones que vive con el título de belleza, teniendo entrevistas, sesiones de fotos, preparación y viajes, uno de ellos a Puerto Rico hace pocos días, donde participó en el desfile del diseñador Luis Antonio.

La presentación de Clara está pautado para el próximo sábado 6 de junio, en el Recinto Ferial de Tenerife.