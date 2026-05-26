Clara Vegas y Andreina Goetz compartieron desfile de modas en Puerto Rico

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Un bonito momento fue lo que vivieron las Miss Venezuela 2025 y 1990, Clara Vegas y Andreina Goetz, al desfilar juntas en Puerto Rico. Las criollas fueron invitadas al Fashion Show del diseñador puertorriqueño Luis Antonio.

Madre e hija juntas en la pasarela

El evento que llevó por nombre “Opulenta” fue realizado en San Juan, donde Vegas que busca la octava corona de Miss Universo, no solo desfiló con su progenitora, sino también con otras candidatas de Miss Universo Puerto Rico 2026.

El morado fue el color seleccionado para el ajustado traje de Clara, mientras que su madre llevó un vestido en color blanco, que desfiló con garbo y elegancia.

Madre e hija comparten una bonita conexión con el título de belleza más importante del país, Vegas competirá a finales de año, mientras que Andreina fue top 10 en Miss Universo 1990 celebrado en Los Ángeles, California.

Ambas cerraron el desfile de moda junto a Luis Antonio, quien se mostró muy feliz por tener en su colección a grandes bellezas latinas.

Desenvolvimiento de Clara

Aunque la modelo y actriz de 23 años se mostró con mucha garra en la pasarela, las críticas no se han hecho esperar en redes, muchos destacando que le faltaba energía.

Para otros el vestido no era el indicado para salir a escena. Sin embargo, ella se disfrutó cada momento, así lo reveló en Instagram con un mensaje.

“A mi amada VENEZUELA, gracias por todo el apoyo, amor, y cariño durante esta semana tan especial en la isla del encanto”, escribió.