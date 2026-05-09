Lamine Yamal vs Endrick: la batalla de los "niños prodigios" por el trono mundial

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Falta solamente un mes para que se viva una nueva fiesta mundialista, en un evento que será clave para las nuevas figuras del balompié que tienen la misión de dar un paso importante a ser esa nueva "generación dorada" del fútbol global.

Estas jóvenes estrellas estarán lideradas por Lamine Yamal (18 años) y Endrick (19 años), dos que tienen una rivalidad que viene desde LaLiga con el Barcelona y Real Madrid (antes de Endrick ser cedido al Lyon) y que ahora retomarán en la cita internacional.

Lamine Yamal saldrá en busca del trofeo de sus sueños

Por un lado, está un Lamine Yamal que tiene, hasta el momento, una carrera más exitosa que Endrick, por ejemplo, e incluso vendrá con una selección favorita debido a que vienen de ser campeones de le Eurocopa.

Lamine quiere alcanzar la gloria con mundialista con España para reafirmarse como el "Dios" de esta nueva era del balompié. El joven extremo es titular indiscutible en el once de Luis de La Fuente, haciendo un gran tridente de Ataque con otra figura joven como Nico Williams y Mikel Oyarzabal.

Endrick, quiere dar un paso de reconocimiento mundial

Por otra parte, Endrick forma parte de una selección que genera más dudas que certezas de cara al torneo internacional y espera recibir oportunidades por parte de Carlo Ancelotti para demostrar que lo que viene haciendo en la Ligue 1 con el Lyon también lo puede hacer con la verdeamarela.

Desde que llegó al Lyon en una cesión, Endrick mostró un semblante totalmente distinto, a nivel corporal y a nivel de rendimiento en el campo, El joven delantero acumula 19 encuentros en la campaña con un total de ocho tantos y siete asistencias, lo que arroja de 15 participaciones de gol.

Dos realidades diferentes con el mismo objetivo

Dos actualidades diferentes con el mismo objetivo en el venidero Mundial: llegar a la cima. Un Lamine Yamal con una selección de España fresca y con un gran nivel ofensivo.

Mientras que Endrick tiene dos misiones, primero ganarse un puesto o al menos tener tiempo de juego con Brasil y aprovechar ese tiempo en el campo para dar ese paso que lo lleve a ser considerado una figura que puede responder a nivel internacional y que le dé luz a una oncena carioca que está generando muy pocas expectativas por lo hecho en las últimas dos décadas en mundiales y también porque no terminan de encontrar un "equipo ideal" en la actualidad.