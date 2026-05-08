El último baile de Messi: ¿Cómo llega el capitán argentino a su sexta Copa?

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La Copa Mundial de Fútbol 2026 se acerca y, con ella, se abre la posibilidad de presenciar el último Mundial de Lionel Messi, uno de los futbolistas más icónicos de la historia. Para el capitán argentino, esta será su sexta participación en el torneo más importante del planeta, y llega con una mezcla de experiencia, liderazgo y determinación que promete marcar la diferencia.

Messi y su recorrido en los Mundiales

Desde su debut en Alemania 2006, Messi ha sido protagonista en cada Mundial que disputó. En Sudáfrica 2010 mostró una madurez táctica impresionante, aunque el título se le escapó en cuartos de final. Cuatro años después, en Brasil 2014, alcanzó la final y se consagró como Balón de Oro del torneo, quedando cerca de levantar la copa.

Más adelante, en Rusia 2018 demostró que su talento y liderazgo seguían intactos, pero no fue sino hasta Qatar 2022 cuando coronó su carrera internacional con esa anhelada copa, consolidándose como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

El Messi renovado con Inter de Miami

En esta reciente temporada con Inter de Miami, Messi ha vivido unos meses que muchos califican como revitalizantes. Su rendimiento se ha caracterizado por combinar la magia de siempre con un juego más estratégico, cuidando su físico y adaptándose cada vez más al estilo norteamericano.

Esta etapa le ha permitido llegar a la Copa Mundial 2026 con un nivel competitivo alto, demostrando que todavía puede marcar la diferencia en momentos decisivos con su selección, y dando además un gran ejemplo de liderazgo tanto dentro como fuera del campo.

Lio ha logrado mantener su estado físico en óptimas condiciones, un factor clave considerando que tiene 38 años de edad. La combinación de experiencia, talento y gestión de energía lo convierte en un jugador fundamental para una Argentina que buscará con muchas ansias revalidar el título.

Un Mundial histórico y emotivo

Más allá del rendimiento deportivo, el Mundial 2026 tiene un significado especial: será la última oportunidad de Messi de participar en el torneo de selecciones más prestigioso del fútbol. Cada pase, cada gol y cada jugada estarán cargados de simbolismo. Para los fanáticos de todo el planeta, este certamen será una despedida emotiva de una leyenda viva que inspiró a generaciones enteras con su talento, humildad y pasión por la pelota.

El mundo estará atento para ver si Lionel Messi logra su último baile en la Copa del Mundo de manera memorable, cerrando su carrera internacional con la misma grandeza que lo definió durante más de dos décadas. Argentina, el fútbol y millones de seguidores esperan un capítulo final digno de un ícono que transformó la historia del deporte rey.