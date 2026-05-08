Descubre quienes serán los artistas en el partido inaugural en México

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Falta poco más de un mes para el silbato inicial en el Estadio Ciudad de México para dar inicio al Mundial 2026, y ya se tienen en mente a los artistas que encabezarán la ceremonia inaugural en el país azteca.

El jueves 11 de junio, el mundo será testigo de la apertura de la jornada deportiva en el primer partido de la selección nacional de México contra Sudáfrica, donde cuatro exponentes de la música se encargarán de elevar el ambiente.

Cantantes en la ceremonia inaugural en México

Con el compromiso de ser el primero, el país azteca abrirá con una presentación nunca antes vista, encabezada por Maná, Alejandro Fernández, Belinda y Los Ángeles Azules, todos en un mismo escenario, según reportes de The Athletic.

Se espera que los artistas rindan un homenaje a la historia del fútbol en su país. Sin embargo, se desconocen detalles de lo que será el espectáculo en vivo.

Belinda y Los Ángeles Azules apostaron por su primera canción para la Copa del Mundo 2026 con el lanzamiento de “Por ella”, en abril de 2026.

Tres espectáculos en las sedes del Mundial

La FIFA ha apostado por tres ceremonias de apertura en las sedes del Mundial 2026: México, Canadá y Estados Unidos, con artistas internacionales en cada una de ellas para unir culturas y deporte en un mismo sentimiento.