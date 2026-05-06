Fan Zones oficiales: Dónde ver los partidos gratis del Mundial 2026 en Ciudad de México y Miami

Suscríbete a nuestros canales

Del 11 de junio al 19 de julio se disputará el Mundial 2026 en tres países sede: Estados Unidos, México y Canadá. Tal como suele suceder en estos torneos de gran envergadura, los fanáticos podrán disfrutar de ubicaciones puntuales para maximizar la experiencia por esas fechas, las cuales son conocidas como Fan Zones.

Ciudad de México espera un gran ambiente

Ciudad de México se convertirá por varios días en la capital del fútbol mundial. Según informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se habilitarán 18 Fan Zones en lugares estratégicos de la capital mexicana. Estas contarán con retransmisión gratuita para que nadie se pierda la emoción del Mundial 2026.

Asimismo, cabe agregar que siete de esas sedes operarán durante los 39 días de competencia para transmitir los 104 compromisos del certamen. Por su parte, las otras 11 proyectarán exclusivamente los juegos de la Selección de México y los duelos más destacados.

Estas son las 18 Fan Zones de Ciudad de México:

Álvaro Obregón: Parque La Bombilla

Azcapotzalco: Parque Tezozómoc

G.A.M: Deportivo Hermanos Galeana

G.A.M: Campos Revolución

Benito Juárez: Parque las Américas

Coyoacán: Parque de la Consolación

Cuajimalpa: Deportivo San Mateo Atenco

Cuauhtémoc: Plaza Garibaldi

Iztacalco: Deportivo Leandro Valle

Iztapalapa: Utopía Meyehualco

Iztapalapa: Central de Abastos

Magdalena Contreras: Unidad Independencia

Miguel Hidalgo: Parque Cri-Cri

Milpa Alta: Deportivo San Francisco Tecoxpa

Tlalpan: Deportivo Vivanco

Tláhuac: Bosque de Tláhuac

Venustiano Carranza: Utopía Deportivo Eduardo Molina

Xochimilco: Deportivo Xochimilco

Miami, entre las ciudades más populares para ver el Mundial 2026

Respecto a los Estados Unidos, vale señalar que sus principales ciudades también tendrán Fan Zones. Una de las que espera recibir más fanáticos es Miami, ya que no solo cuenta con una amplia población de latinos, sino que también es donde hace vida futbolística Lionel Messi.

Acá, el FIFA Fan Festival funcionará en Bayfront Park, una de las áreas más reconocibles del downtown. Será el principal Fan Zone gratuito de la ciudad para seguir los encuentros del Mundial 2026, con espacio para recibir a unas 10.000 personas y que además contará con pantallas digitales de gran formato.