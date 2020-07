Bastianini vence por primera vez con triplete italiano

Moto GP

Domingo 26| 2:10 pm





El italiano Enea Bastiniani (Kalex) consiguió su primera victoria en la categoría de Moto2 al ganar el Gran Premio de Andalucía de la categoría en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera por delante de sus compatriotas y compañeros de equipo Luca Marini y Marco Bezzecchi, sobre sendas Kalex.



El mejor español de la categoría fue el debutante Arón Canet (Speed Up), que acabó en una meritoria quinta plaza.



El líder del mundial, el japonés Tetsuta Nagashima (Kalex), remontó desde la decimonovena a la décima plaza, lo que le permitió mantener la primera posición en la tabla de puntos, aunque en la última vuelta perdió un puesto.



El italiano Marco Bezzecchi (Kalex) no falló en el momento de la salida, lo que sí sucedió con el británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex), que cayó desde la tercera a la sexta posición, y comenzó a marcar el ritmo de la carrera hasta que le superó su compatriota Enea Bastianini (Kalex) antes de completar el primer giro, en el que ya logró unos metros de ventaja.



Jorge Navarro (Speed Up) se situó en la quinta posición, justo por delante de Jorge Martín (Kalex) y Arón Canet (Speed Up), mientras que el líder del mundial, el japonés Tetsuta Nagashima (Kalex), que tuvo una caída durante los entrenamientos y salió muy retrasado en la formación, era decimoséptimo.



Bastianini tiró rápido y en el segundo giro ya marcó la primera vuelta rápida de carrera, aunque no por ello consiguió abrir un hueco importante respecto a sus perseguidores, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Sam Lowes y el trío de españoles.



Sin grandes demostraciones de pilotaje, Enea Bastianini intentó abrir poco a poco un pequeño espacio respecto a Marini, Bezzecchi y Lowes, que también contaban con algo de adelanto sobre Navarro -que tuvo que ceder una plaza por adelantar con bandera amarilla-, Martín y Canet, que encabezaban un grupo de pilotos algo más nutrido, que fue perdiendo unidades rápidamente.



Héctor Garzó (Kalex), que iba en las posiciones más atrasadas de ese grupo fue uno de los que no pudo concluir la carrera al sufrir una caída después de remontar del veintisiete al veinte.



El piloto italiano no logró "desmarcarse" de sus rivales y Luca Marini, parcial a parcial, se acercó a su rival hasta conseguir engancharse a su rebufo a trece vueltas del final, mientras Bezzecchi y Lowes se iban quedando rezagados y Jorge Navarro acabó por los suelos en la curva nueve sin ninguna posibilidad de continuar.



Marini se "enganchó" a Bastianini, aunque dio la impresión de que el líder de la carrera tenía la situación bastante controlada al mantener más o menos las mismas referencias vuelta tras vuelta, con Bezzecchi cómodo en la tercera plaza, igual que Lowes en la cuarta y Canet en la quinta, ya con Jorge Martín un poco más descolgado.



Bastianini supo aguantar todos los envites de Marini, quien al final tuvo que arrojar la toalla y ver como su rival imponía el ritmo que tenía para la carrera y que acabó siendo suficiente para conseguir su primera victoria en la categoría de Moto2, por delante de Marini y Bezzecchi.



Por detrás, tanto Lowes como Canet consolidaron sus posiciones, mientras que el líder del mundial fue remontando desde la decimonovena plaza que ocupó en la salida para atravesar la bandera de cuadros undécimo y extenuado.



A la quinta plaza de Arón Canet se sumó el sexto puesto de Jorge Martín, el octavo de Xavier Vierge, con Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex), decimotercero, Marcos Ramírez (Kalex), decimoquinto y fuera de los puntos, un puesto por detrás de éste, Edgar Pons (Kalex). / EFE.