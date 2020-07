Las altas temperaturas se alían con Raúl Fernández

Moto GP

Viernes 24| 9:12 am





Las altas temperaturas se han aliado con el español Raúl Fernández (KTM), quien con su tiempo de la sesión matinal de pruebas libres ha sido el más rápido de la primera jornada del Gran Premio de Andalucía de Moto3 en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera.



Fernández, con un tiempo de 1:45.896 por la mañana, fue el más rápido de la categoría por delante del japonés Tatsuki Suzuki (Honda) y del checo Filip Salac (Honda), sin que ninguno de ellos pudiese arañar milésima alguna a su registro matinal.



En la segunda sesión de pruebas libres el primero en marcar las referencias fue el británico John McPhee, con un 1:46.741, todavía muy lejos del mejor registro matinal de Raúl Fernández, aunque con media hora de entrenamiento todavía por delante lo más lógico es que se produjesen numerosos cambios, como así sucedió, aunque en todo momento el piloto inglés estuvo en "la pomada" y consiguió recuperar la posición al rodar en 1:46.560, que fue el mejor tiempo de la sesión vespertina, pero no le permitió pasar de la novena posición en el global de la jornada.



Uno de los principales focos de atención era saber si el líder del mundial, el español Albert Arenas y su equipo habrían sido capaces de solventar los problemas mecánicos en su KTM y aunque al principio dio la impresión de que todavía existía algún "fleco" por solucionar, con el paso de los minutos Arenas "creció" en la pista y también en la clasificación, hasta la segunda posición (1:46.949), desde la decimoctava (1:47.105) que ocupó por la mañana.



Pero los problemas no estaban solucionados para el doble vencedor de la temporada, Catar y España, que nuevamente tuvo que entrar en su taller empujando la moto en tanto en pista el español con licencia argentina Gabriel Rodrigo ascendía hasta esa segunda posición. Arenas regresó a pista con apenas seis minutos de entrenamiento efectivo y se le vio buscando un poco de "espacio" para buscar su propia vuelta rápida sin rivales cerca.



En esos minutos finales Jaume Masiá (Honda) fue protagonista involuntario al sufrir una caída en su última vuelta con lo que no pudo mejorar la decimotercera posición de la sesión, que le relegó a la vigésimo sexta posición de la jornada, justo por delante de Alonso López (Husqvarna), que no disputó la segunda sesión.



Por delante de él, Gabriel Rodrigo (Honda) se situó en la cuarta posición, con Carlos Tatay (KTM), sexto, justo por delante de Jeremy Alcoba (Honda) y el líder del mundial, Albert Arenas, decimocuarto, al ser de los pocos que rebajó su tiempo de la mañana, cuando tantos problemas mecánicos tuvo con su moto.



Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda) no fue de los que mejoró su tiempo y por ello se vio relegado a la vigésimo segunda plaza final del primer día. / EFE.