Fallece Sir Frank Williams uno de los "culpables" de la muerte de Senna

La Fórmula 1 es por excelencia el campeonato de automovilismo más famoso del mundo y esto en parte se debe a aquellos visionarios que apostaron por este deporte en el pasado. Ayer murió uno de esos pioneros del deporte motor, Frank Williams, el fundador de la escudería Williams de la F1.

It is with great sadness that on behalf of the Williams family, the team can confirm the death of Sir Frank Williams CBE, Founder and Former Team Principal of Williams Racing, at the age of 79. — Williams Racing (@WilliamsRacing) November 28, 2021

La historia de la escudería

Después de una breve carrera como piloto y mecánico fundó su primer equipo, el Frank Williams Racing Cars en 1966, allí dirigió a conductores como: Tony Trimmer y Piers Courage. Este equipo corría en Fórmula 2 y Fórmula 3.

Años después Williams compró un chasis Brabham y su equipo pasó a la Fórmula 1, allí Courage condujo durante toda la temporada 1969, consiguiendo dos segundos lugares.

En 1970, emprendió una breve asociación con Alejandro de Tomaso, quien le construyó el automóvil, mismo en el que murió Piers Courage en el Gran Premio de los Países Bajos poniendo fin a su relación. Años después, en 1977 fundó junto a Patrick Head, la Williams Grand Prix Engineering o mejor conocida como: Williams Racing.

Con el paso de los años la Williams fue considerada como la 4ta gran escudería de la Fórmula 1 (junto con Ferrari, McLaren y Mercedes). Esto especialmente por sus récords labrados entre 1980 y 1997 donde la escudería británica ganó 17 títulos (9 de constructores y 7 de pilotos).

“Culpable” de la muerte de Senna

Durante el Campeonato Mundial de 1994, Ayrton Senna falleció corriendo el Gran Premio de San Marino, justamente mientras pilotaba un monoplaza de la escudería Williams. Esto motivó una larga lucha judicial, en donde se imputó a seis personas por el supuesto homicidio involuntario del brasileño.

Los imputados fueron: Frank Williams; el director técnico, Patrick Head; el diseñador, Adrian Newey; el organizador de la carrera, Federico Bendinelli; el administrador del circuito de Imola, Giorgio Poggi; y el director de competencias de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), el belga Roland Bruynseraede.

Sin embargo, luego de 10 meses y más de 50 testigos, el juez Antonio Costanzo absolvió a los seis acusados, porque “no habían cometido delito alguno”. Sin embargo, responsabilizó al equipo por la rotura de la barra de dirección del auto, razón que estimó el fiscal que fue la causa del despiste.

Su accidente

Un poco antes del fatal accidente de Senna, Williams sufrió uno propio, que, a pesar de no matarlo, lo dejó parapléjico de por vida.

Corría el año 1986, cuando Frank Williams se encontraba de viaje en Francia con el objetivo de conocer el nuevo monoplaza FW11 y saber las características de dicho vehículo. Pero en su recorrido de vuelta al avión, el británico perdió el control del carro que manejaba y se salió de la vía, cayendo por espacio de 2.4 metros, lo que le provocó un problema en la columna vertebral que lo dejaría parapléjico de por vida.

Sir Frank Williams

Durante ese mismo año 1986, la reina Isabel II le concedió el orden británico de Sir, pasando a ser Sir Frank Williams y, 12 años más tarde (1998), al ex piloto y dueño de la escudería Williams lo nombraron caballero del nombre británico.

En el año 2020, luego de pasar por dificultades deportivas y económicas, el equipo fue vendido a un fondo de inversión estadounidense, Dorilton Capital, terminando así la relación de Williams con la F1, aunque realmente el legado del británico nunca se iría por completo. Algo que se vio reflejado en los miles de mensajes que dedicaron en su honor, por su fallecimiento.

Today, we say goodbye to the man who defined our team. Sir Frank was such a genuinely wonderful human being and I’ll always remember the laughs we shared. He was more than a boss, he was a mentor and a friend to everybody who joined the Williams Racing family and so many others. pic.twitter.com/bWpFivpkmi — George Russell (@GeorgeRussell63) November 28, 2021

It's a sad day for our sport, Frank Williams will always be remembered as one of the heroes and #F1 icons.

My thoughts and prayers are with his family, especially his daughter, Claire Williams. #RIP🙏 pic.twitter.com/vSs7MUIUFO — Sergio Pérez (@SChecoPerez) November 28, 2021