La Formula 1 llega a España en el inicio de una segunda época dorada

El fin de semana del 7 al 9 de mayo la Formula 1 volverá a España, concretamente al Circuit de Barcelona-Catalunya, en lo que supone "una segunda época dorada" del automovilismo español gracias "a la presencia de Fernando Alonso (Alpine F1 Team) y Carlos Sainz (Ferrari)", según sentenció el expiloto de la disciplina Pedro Martínez de la Rosa en la presentación del Gran Premio.



"Tenemos dos españoles en la Formula 1, y uno de ellos es bicampeón y el otro pilota un Ferrari", añadió De la Rosa en el acto que se celebró en el Montjuïc Club del Circuit de Barcelona-Catalunya, que cumplirá 30 años en septiembre de este 2021, durante los cuales siempre ha tenido lugar la visita de la Formula 1.



En este sentido, el piloto de pruebas de Ferrari Marc Gené dijo que vuelve a notar que los lunes después de las carreras "se habla mucho de la Formula 1, prácticamente tanto como en la época que Alonso ganaba carreras habitualmente".



Y consideró que Carlos Sainz, "a pesar de haber cambiado de equipo y tan solo haber podido hacer un día y medio de pretemporada, en la segunda carrera ya consiguió rodar a un ritmo similar al de Leclerc", su compañero en Ferrari. "Tenemos la mejor pareja de pilotos junto a Mercedes", dijo.



Por otro lado, Gené opinó que "el potencial de Alpine (el equipo de Alonso) es mayor que lo que hemos visto hasta ahora" y que no ve "ningún motivo por el cual Alpine no puede estar al mismo nivel que Ferrari durante la temporada".



El Gran Premio de España será la cuarta prueba de la temporada y llegará después de que este fin de semana se celebre el Gran Premio de Portugal en el Circuito de Portimao. El actual líder es el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) con 44 puntos. Los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso ocupan el sexto y el decimotercero puesto con 14 y 1 puntos, respectivamente.



"Los equipos este año competirán en un trazado diferente, porque en enero se hicieron las obras en la curva 10", informó en la presentación el director general del Circuit, Josep Lluís Santamaría. La curva 10, que ahora tiene un radio constante, "es una curva más fluida y es una incógnita para los pilotos, el otro día Leclerc me preguntó por ella", puntualizó Marc Gené.



Además, el director general del Circuit recordó que el Gran Premio "se celebrará a puerta cerrada, sin público" a causa de las restricciones sanitarias por la pandemia del coronavirus, pero aseguró que "en el Circuit estarán trabajando unas 3.000 personas".



Todos los individuos que deban moverse por la zona del paddock y las adyacentes se someterán a un control mediante la realización de pruebas PCR antes y durante el evento. Para garantizar el acceso al Circuit también se deberá pasar un control de temperatura.



La falta de público imposibilitará que el Gran Premio de Formula 1 repita un impacto económico en las poblaciones de los alrededores del Circuit como el del año 2018, cuando según un estudio realizado por 'Business-sport.es' fue de 163 millones de euros.



Desde la dirección del Circuit se está trabajando para que "el canon a pagar a la Formula 1 sea reducido o no exista ante la falta de público", aseguró el director general del recinto, Josep Lluís Santamaría.



"La sintonía para renovar el contrato con la Formula 1 (finaliza este año) es muy buena y una vez pase la pandemia la intención es renovar el contrato por muchos años", informó Ramon Tremosa, conseller del departamento d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya y presidente del Circuit Barcelona-Catalunya. En la misma línea se encuentra la renovación del contrato con Moto GP.



Y dijo que "es una lástima que este Gran Premio llegue tan pronto porque seguramente un poco más tarde, como sucede con el de Moto GP (fin de semana del 4 de junio), hubiese podido haber público".



Más allá del Gran Premio de Formula 1, el fin de semana del 9 de mayo también se celebrarán en el recinto catalán las carreras de la Formula 3 y la Formula Regional Europe Championship by Alpine. En esta segunda disciplina habrá pilotos españoles como David Vidales, Mari Boya, Lorenzo Fluxà y Belén García.



"Hace unos años no me hubiese podido imaginar poder competir conjuntamente con la Fórmula 1. He vuelto a revivir la pasión por las carreras y a competir después de un año parada", explicó la piloto Belén García, que esta temporada tendrá como principal objetivo las W Series, un certamen en el que tan solo compiten mujeres. / EFE