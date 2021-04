Hamilton: "Adoro los retos"

Fórmula 1

Sábado 17| 1:15 pm





El británico Lewis Hamilton (Mercedes), después de lograr su 'pole' número 99 en la Fórmula Uno, que adora "los retos" que esta temporada le está planteando Red Bull.



El mexicano Sergio Pérez (+0.035) y el neerlandés Max Verstappen (+0.087) se quedaron cerca del inglés, pero no pudieron desbancarle de la 'pole' en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari de Imola (Italia), sede este fin de semana del Gran Premio de la Emilia Romaña.



"El día ha sido genial. No esperaba estar por delante de los dos Red Bull", reconoció el siete veces campeón del mundo.



"A veces, llegaron a estar hasta 6 décimas por delante, pero hoy he sentido mi coche mucho mejor. Siento un grandísimo respeto por mi equipo, porque ha trabajado muy duro para reducir esa desventaja", expuso.



Hamilton reconoció, por otra parte, que es "genial que finalmente los Red Bull estén ahí". "Tienen un gran ritmo de carrera", destacó. EFE