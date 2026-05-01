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Última hora: Retiran al dato más corrido de las carreras válidas en La Rinconada

La información fue suministrada por las autoridades del INH en sus redes sociales la mañana de este viernes

Por

Gustavo Mosqueda
Viernes, 01 de mayo de 2026 a las 12:30 pm
Última hora: Retiran al dato más corrido de las carreras válidas en La Rinconada
Foto: José Antonio Aray
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La cartelera de la reunión número 19 en el Hipódromo La Rinconada presenta cambios de reciente data. Este domingo 03 de mayo, el óvalo de Coche recibirá a la afición con un total de 11 competencias para marcar el inicio formal del segundo meeting de la temporada 2026. El primer llamado de los jueces será a la 1:30 p.m., momento en que el clarín dará paso a la acción en la pista.

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Este viernes 01 de mayo, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) confirmó a través de sus canales oficiales la baja de un nuevo ejemplar. Con esta exclusión, la cifra de retirados para la jornada dominical asciende a tres.

De acuerdo con el reporte oficial de la autoridad hípica, el pupilo del entrenador Rafael Alemán Jr. queda fuera de la partida por Disposición Reglamentaria.

Un golpe a la cátedra: Dato Corrido

Esta noticia altera el análisis previo de los especialistas, pues el ejemplar figuraba como un "dato" de alto valor con amplias posibilidades de éxito. Su jinete, el profesional José Gilberto Hernández, pierde así una oportunidad clara de sorprender a los favoritos del lote.

El alazán de cinco años posee un historial de 13 actuaciones con una victoria en su cuenta personal. En su salida más reciente, ocupó la sexta posición a 12 cuerpos del ejemplar Big Family. Su ausencia obliga a los apostadores a replantear sus estrategias para el 5y6 Nacional, el juego preferido de las mayorías.

                                      

 

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