La Rinconada: Datos de Última Hora para el 03-05-2026

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El Hipódromo Internacional de La Rinconada abre sus puertas este domingo para el inicio oficial del segundo meeting de la temporada 2026. Esta reunión número 19 marca un punto de inflexión en el calendario hípico local, tras un primer ciclo lleno de sorpresas y récords de sintonía.

La cartelera consta de un total de 11 competencias, caracterizadas por el equilibrio y la paridad entre los inscritos. Los expertos coinciden en que la igualdad de condiciones en los lotes garantiza un espectáculo de primer nivel para la afición que se dé cita en el óvalo de Coche.

La Rinconada: Datos de última Hora para la reunión 19 en La Rinconada por Meridiano.net

El foco de atención se trasladará luego al 5y6 nacional, sistema de apuestas que comenzará en la sexta carrera y que, por la paridad de sus lotes, asegura una jornada de alta intensidad y atractivos premios.

Este domingo 03 de mayo juega y gana con el 5y6 en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 3:35 pm, con seis apasionantes carreras donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera y sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias. ¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!

Gaceta Hípica: Datos gratis La Rinconada 5y6 Nacional

Cada carrera es una nueva posibilidad de ganar, y con MeridianoBet, la experiencia se eleva al máximo nivel. Aprovecha los datos recopilados por nuestro equipo, desde el rendimiento de los caballos hasta las condiciones de la pista, y convierte tus apuestas en decisiones informadas. Ya sea que apoyes a los grandes favoritos o confíes en los tajos, este domingo en La Rinconada promete momentos inolvidables. ¡Haz tu jugada ahora, sigue las carreras en vivo y descubre si la fortuna está de tu lado para alzarte con el millonario premio del 5y6!

Hipismo Meridiano - Fijos Buen dividendo

Divina Providencia (7) - My Three Loves (USA) (3) - Top Woman Two (1). Gabo White (7) - Time Report (8) - Zio Giaccof (2). Mi Maritza (1) - Practical Vale (USA) (5) - Acanelada (6). Boiled Milk (6) - Salome (2) - Provenza (7). Gran Pepe (4) - Macuto (2) - Calgary (5). El Providencial (7) - Niño Del Cielo (5) - El Abusador (10). Luna Llena (6) - Yaqui Desings (3) - La Super Kat (5). Forrest Gump (3) - The Soldier (5) - Silk Eyes (ARG) (8). Violence And Peace (USA) (6) - Easyasyouplease (USA) (2) - Queen Lety (3). Predador (8) - Red Time (2) - Leo Alessandro (3). Truly You (USA) (4) - Rosa Negra (5) - Winning Queen (10).

Linea: Violence And Peace (USA) (6).

Dato: Luna Llena (6).

Buen Dividendo: Mi Maritza (1).