Tiene la milla asegurada: Ejemplar importado está listo para brillar en el Clásico Juan Arias con este ajuste veloz

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El hipódromo La Rinconada tiene todo dispuesto para escenificar su reunión número 22 de la presente temporada. El óvalo de Coche abrirá sus puertas de forma oficial este domingo 24 de mayo con el objetivo de brindar un espectáculo de primer nivel a la apasionada fanaticada hípica nacional.

Las acciones del óvalo caraqueño forman parte del segundo meeting de este año. Para esta oportunidad, las autoridades estructuraron una cartelera estelar de 13 competencias que promete grandes emociones en la pista, que tendrá como máxima atracción la disputa de la sexta edición del Clásico Juan Arias (GI).

Competidor de lujo: Importado R22 Clásico Juan Arias La Rinconada Datos hípicos

El Clásico Juan Arias (GI) será a la altura de la séptima de la cartelera oficial. Esta importante competencia rinde un merecido homenaje a la memoria del legendario y único entrenador venezolano en conquistar la Doble Corona de los Estados Unidos por el inolvidable Cañonero en 1971.

El llamado es para ejemplares nacionales e importados de cuatro y más años, en el trayecto de la milla (1.600 metros), que pondrá en resistencia y velocidad de los competidores. Además ofrecerá una atractiva bolsa de 195.000 dólares en premios a repartir.

Dentro de la selecta nómina de competidores destaca la presencia del ejemplar estadounidense Ekati King, espécimen que saltará a la pista con el número 1 en su gualdrapa. El calificado corredor contará con la conducción del experimentado jinete Johan Aranguren y recibirá los cuidados profesionales del entrenador Gabriel Márquez para los tradicionales colores del Stud Don Rafael V.

El veloz importado regresa a la acción oficial tras un descanso de 42 días, condición que le otorga el voto de confianza como el principal favorito de la revista Gaceta Hípica.

En su última este cincoañero importado fue capaz de arribar tercero a 4 cuerpos del también ganador estadounidense MagicShadow en el Clásico Federico Carmona Perera (GII).

Ajuste: La Rinconada

El día jueves 21 de mayo, el presentado de Márquez trabajó de segunda vuelta y ajustó 39,3 para 600 metros, en silla, extraordinario y sin hacerle nada, con remate de 11,4 publicado por la hoja de ajuste de la División de Toma Tiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritos para la prueba válida: Ejemplares